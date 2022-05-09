Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского после слов о «двух Днях Победы» на Украине

Они раскритиковали главу украинского государства после его видеообращения, в котором президент пообещал, что на Украине будут праздновать «два Дня Победы». По словам читателей, Зеленскому следует вернуться за стол переговоров с Москвой по разрешению кризисной ситуации на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Однако лидер предпочитает снимать провокационные ролики, из-за чего британцы вышли из себя.