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Политика, проводимая президентом Украины Владимиром Зеленским, толкает жителей страны «в мир фантазий». К такому выводу пришли читатели британской газеты Daily Mail.
Они раскритиковали главу украинского государства после его видеообращения, в котором президент пообещал, что на Украине будут праздновать «два Дня Победы». По словам читателей, Зеленскому следует вернуться за стол переговоров с Москвой по разрешению кризисной ситуации на фоне проведения Вооруженными силами РФ спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Однако лидер предпочитает снимать провокационные ролики, из-за чего британцы вышли из себя.
«Очень утомительно смотреть на этого клоуна-попрошайку, который не заботится о своих людях, а думает только о деньгах и еще раз о деньгах. Трус», — подчеркнули читатели.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не отказывается от встречи со своим украинским коллегой, но нужно подготовить для этого почву. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет RT.