Президент России Владимир Путин абсолютно точно передал мысль о процветании колониализма на Западе, уверены читатели Daily Mail.
Британцы признали правоту главы государства после его выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). Путин отметил: Запад относится к остальным странам как к собственным колониям.
«Соглашусь с ним. У России есть право защищаться от агрессии НАТО. Ей не дали выбора, кроме как начать спецоперацию на Украине», — подчеркнул один из комментаторов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал оперативно внести в нижнюю палату парламента инициативы президента, озвученные на ПМЭФ-2022. Об этом сообщило RT.