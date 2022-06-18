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Читатели Daily Mail признали правоту Путина о западном колониализме

Читатели Daily Mail признали правоту Путина о западном колониализме
politexpert.net

Президент России Владимир Путин абсолютно точно передал мысль о процветании колониализма на Западе, уверены читатели Daily Mail.

Британцы признали правоту главы государства после его выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022). Путин отметил: Запад относится к остальным странам как к собственным колониям.

«Соглашусь с ним. У России есть право защищаться от агрессии НАТО. Ей не дали выбора, кроме как начать спецоперацию на Украине», — подчеркнул один из комментаторов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал оперативно внести в нижнюю палату парламента инициативы президента, озвученные на ПМЭФ-2022. Об этом сообщило RT.

Запад колониализм пмэф-2022 Путин спецоперация
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