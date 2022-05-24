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Читатели Daily Mail предложили депортировать на Украину разрушившую семью британцев беженку

Читатели Daily Mail предложили депортировать на Украину разрушившую семью британцев беженку
pixabay.com/PD

История про 22-летнюю беженку Софию Каркадым из Львова, которая увела мужчину из семьи, потрясла британскую общественность. Многие теперь опасаются иметь дело с украинцами.

Софии Каркадым понадобилось всего десять дней, чтобы Тони Гарнетт расстался со своей супругой Лорной. Британская пара воспитывала двух детей и жила вполне счастливо до появления в их жизни украинской беженки.

Мужчина нашел украинку в соцсетях и предложил стать ее «британским спонсором». Вскоре между Тони и Софией возникли чувства, и он решил расстаться с Лорной. Пользователи начали активно обсудить ситуацию на площадке Daily Mail. Некоторые полагают, что Тони захочет вернуться к супруге.

«В это время в следующем году он будет ползти назад, и, надеюсь, миссис скажет ему, куда идти», — написал Спаркл из Ирландии.

vk.com/София Добровольская
vk.com/София Добровольская

Многие пользователи осудили украинскую беженку за произошедшее. Они полагают, что девушка использует иностранца в корыстных целях. Некоторые комментаторы считают, что после такой истории в стране не будут рады выходцам из Украины.

«Это не любовь. Она использует его», — отметил пользователь OneMoreCoffee из Бельгии.

«Многие украинцы не будут поселены в Великобритании из-за этой истории», — добавил комментатор с ником MeLovesMe.

Часть пользователей Сети убеждены, что теперь многие семьи будут более взвешенно принимать решения разместить у себя беженцев из Украины. Комментатор с ником Lovelyleah назвал Софию неблагодарной. А пользователь Pixiediva предложил незамедлительно отправить украинку на родину.

великобритания семья украинские беженцы
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RusNewsToday24
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