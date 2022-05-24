Читатели Daily Mail предложили депортировать на Украину разрушившую семью британцев беженку

Мужчина нашел украинку в соцсетях и предложил стать ее «британским спонсором». Вскоре между Тони и Софией возникли чувства, и он решил расстаться с Лорной. Пользователи начали активно обсудить ситуацию на площадке Daily Mail. Некоторые полагают, что Тони захочет вернуться к супруге.