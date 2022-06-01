Читатели Daily Mail отчитали Зеленского за его привычку брать советы по военной тематике у сына

В Сети решили пристыдить украинского лидера Владимира Зеленского за то, что он советуется по военным вопросам с ребенком.
Супруга главы государства Елена Зеленская рассказала британской газете Daily Mail, что ее муж консультируется с девятилетним сыном о том, какую технику нужно закупать в страну.
«Он все знает, дает нам военные советы. <…> Какие танки, самолеты, вертолеты нужно купить, чего нам не хватает. Какие страны помогают нам плохо, какие страны помогают нам хорошо. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами», — сообщила Зеленская.
Это заявление сразу же принялись обсуждать читатели Daily Mail. Часть комментаторов отметила, что такие действия Зеленского сказываются на украинском кризисе.
«Догадываюсь, это многое объясняет», — заметил DailyGLow.
«Некоторые вещи нельзя никогда озвучивать публично, даже если это правда», — отчитал украинского лидера другой комментатор.
Президент Владимир Путин начал 24 февраля спецоперацию на Украине. Москва считает, что Вашингтон и союзники по НАТО целенаправленно осуществляют поставки вооружения на Украину, затягивая конфликт.