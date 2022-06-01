Читатели Daily Mail отчитали Зеленского за его привычку брать советы по военной тематике у сына

«Он все знает, дает нам военные советы. <…> Какие танки, самолеты, вертолеты нужно купить, чего нам не хватает. Какие страны помогают нам плохо, какие страны помогают нам хорошо. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами», — сообщила Зеленская.