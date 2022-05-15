Читатели Daily Mail назвали «жалким шоу» победу Украины на Евровидении-2022

Многие британские пользователи акцентировали внимание на том, что результаты конкурса были очевидными. По их мнению, впредь украинские деятели культуры, искусства, а также спорта будут выигрывать абсолютно во всех соревнованиях и конкурсах. Один из пользователей отметил, что президент Украины Владимир Зеленский прекрасно понимает – победа Kalush Orchestra является политическим решением.