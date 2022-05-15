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    Читатели Daily Mail назвали «жалким шоу» победу Украины на Евровидении-2022

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Читатели Daily Mail назвали «жалким шоу» победу Украины на Евровидении-2022

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    globallookpress.com/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

    Жители Великобритании пришли в гнев после объявления результатов ежегодного вокального конкурса «Евровидение», который в этом году прошел в итальянском городе Турине. Британские читатели посчитали несправедливой победу украинской команды.

    Многие британские пользователи акцентировали внимание на том, что результаты конкурса были очевидными. По их мнению, впредь украинские деятели культуры, искусства, а также спорта будут выигрывать абсолютно во всех соревнованиях и конкурсах. Один из пользователей отметил, что президент Украины Владимир Зеленский прекрасно понимает – победа Kalush Orchestra является политическим решением.

    Другой пользователь в юмористическом ключе заявил, что песенный конкурс больше походил на футбольный матч, в рамках которого Украина однозначно проигрывала, но ей все равно присудили место победителя, пишет «Царьград».

    «Закономерная победа без каких-либо манипуляций? Нас явно за дураков держат»;

    «Они уже давно полируют “Оскар” для Зеленского. Ему его по той же схеме могут вручить», – отметили разгневанные пользователи Сети.  

    Читатели заявили, что Евровидение-2022 было «жалким шоу» и поблагодарили судей и организаторов за то, что мероприятие в следующем году не придется организовывать в Британии.

    Напомним, что по итогам зрительского и судейского голосования английский исполнитель занял второе место. Тройку лидеров замкнула певица из Испании Шанель.

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