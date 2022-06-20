Новости0

Читатели Daily Express: язык тела Зеленского демонстрирует отвращение к Макрону

Читатели Daily Express: язык тела Зеленского демонстрирует отвращение к Макрону
ТАСС/LUDOVIC MARIN / POOL/EPA

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном стала поводом для бурных обсуждений среди читателей Daily Express.

Макрон вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги 16 июня посетил с официальным визитом Киев. После переговоров с европейскими лидерами в Сети появилась фотография, на которой Зеленский запечатлен в объятиях Макрона. Пользователи Сети отметили, что это, вероятно, самые неловкие снимки украинского лидера.

«Зеленский выглядит неловко», — не оценил кадры один из пользователей.

«Это самая тревожная фотография Зеленского, которую я видел за четыре месяца», — согласился другой комментатор.

«Зеленский отвергает объятия Макрона и смотрит в сторону во время рукопожатия. Это о многом говорит», — считает еще один читатель.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Киеву статус кандидата в ЕС. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Зеленский Киев Макрон париж Украина Франция
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.