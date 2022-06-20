Читатели Daily Express: язык тела Зеленского демонстрирует отвращение к Макрону

Макрон вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги 16 июня посетил с официальным визитом Киев. После переговоров с европейскими лидерами в Сети появилась фотография, на которой Зеленский запечатлен в объятиях Макрона. Пользователи Сети отметили, что это, вероятно, самые неловкие снимки украинского лидера.