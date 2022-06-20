Читатели Daily Express: язык тела Зеленского демонстрирует отвращение к Макрону

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с французским коллегой Эммануэлем Макроном стала поводом для бурных обсуждений среди читателей Daily Express.
Макрон вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги 16 июня посетил с официальным визитом Киев. После переговоров с европейскими лидерами в Сети появилась фотография, на которой Зеленский запечатлен в объятиях Макрона. Пользователи Сети отметили, что это, вероятно, самые неловкие снимки украинского лидера.
«Зеленский выглядит неловко», — не оценил кадры один из пользователей.
«Это самая тревожная фотография Зеленского, которую я видел за четыре месяца», — согласился другой комментатор.
«Зеленский отвергает объятия Макрона и смотрит в сторону во время рукопожатия. Это о многом говорит», — считает еще один читатель.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Киеву статус кандидата в ЕС. Об этом сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.