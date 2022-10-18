Читатели Daily Express посоветовали ЕС прислушаться к газовому ультиматуму Путина

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости установить максимальные значения на цену закупок российского газа, это позволило бы, по ее словам, затормозить рост цен на электричество. В тоже время президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия не станет поставлять газ за рубеж если это будет противоречить интересам страны. Читатели британского издания прокомментировали ситуацию, посоветовав учесть интересы РФ.