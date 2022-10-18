Читатели Daily Express посоветовали ЕС прислушаться к газовому ультиматуму Путина

Читатели британского издания Daily Express считают, что властям Евросоюза следует прислушаться к ультиматуму президента России Владимира Путина и не вводить потолок цен на закупку газа.
Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости установить максимальные значения на цену закупок российского газа, это позволило бы, по ее словам, затормозить рост цен на электричество. В тоже время президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия не станет поставлять газ за рубеж если это будет противоречить интересам страны. Читатели британского издания прокомментировали ситуацию, посоветовав учесть интересы РФ.
«ЕС показал, насколько он глуп. Как вы можете заключить с поставщиком контракт, основанный на рыночных ценах, а затем заявить, что мы не платим, потому что это слишком дорого?»;
«ЕС покупает газ у китайцев по завышенным ценам, которые они покупали у России по заниженной цене. Европейцы никогда не меняются»;
«Они также покупают американский СПГ в четыре раза дороже, чем на внутреннем рынке США»;
Многие пришли к мнению, что введение потолка цен явно походит на враждебное поведение, особенно в глазах Москвы, и ЕС неудачным решением может лишить себя поставок российского топлива.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.