Читатели болгарского Dir высмеяли Зеленского за «мечты» о деоккупации Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении пообещал вернуть Крым и Донбасс в состав Украины. Читатели болгарского издания Dir высмеяли украинского лидера за столь смелые заявления на фоне происходящих событий и ситуации в стране.
Многие комментаторы в первую очередь задались вопросом, хочет ли Крым обратно в состав Украины. Разумеется, не обошлось и без шуток про американское кураторство над властями.
«Зеленский — комик, играющий роль президента в американском сериале», — отметил один из читателей.
Другой выразил мнение, что в нынешней ситуации у Украины больше шансов присоединиться к Крыму, чем регион вернется в ее состав.
«Какой Крым ты собираешься возвращать, шутник, твоя страна разваливается, твой народ бежит», — возмутился еще один комментатор.
Ранее стало известно, что власти Киева призвали Запад значительно увеличить объемы поставок тяжелого вооружения. Список необходимой военной техники опубликовал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает издание RT.