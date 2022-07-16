«Чистый сюр»: политолог Сатановский прошелся по американскому трансгендеру-чиновнику в платье

Эксперт прошелся по внешнему виду эксцентричных американцев, которые появились на приеме по случаю Дня взятия Бастилии в посольстве Франции в платьях и на каблуках. По словам политолога, Бринтон «страшен, как их ядерная энергетика». Он также не оставил без внимания Левин.