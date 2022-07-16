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«Чистый сюр»: политолог Сатановский прошелся по американскому трансгендеру-чиновнику в платье

«Чистый сюр»: политолог Сатановский прошелся по американскому трансгендеру-чиновнику в платье
youtube.com/Россия – Украина

Ситуация с трансгендерами — заместителем помощника министра ядерной энергетики США Сэмом Бринтоном и американским адмиралом Рейчел Левин — является «чистый сюром». Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт прошелся по внешнему виду эксцентричных американцев, которые появились на приеме по случаю Дня взятия Бастилии в посольстве Франции в платьях и на каблуках. По словам политолога, Бринтон «страшен, как их ядерная энергетика». Он также не оставил без внимания Левин.

«Короткая стрижка, очки, нашивки, китель действительно адмиральский, с соответствующими лычками на рукавах, опять же, каблуки… Чистый сюр», — заявил Сатановский.

Кроме того, специалист попытался представить, как другие страны отреагировали бы, если Левин и Бринтона отправили к ним в качестве послов.

«”Мамма миа!” — могли бы сказать в данном случае экспансивные от природы итальянцы… “Матка бозка, ченстоховска!” — не столь экспрессивные, но тоже меньше американцев привыкшие к извращенцам на таком высоком государственном уровне и в таких чинах поляки», — отметил Сатановский.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом о западных ценностях из-за снимка Рейчел Левин с Сэмом Бринтоном.

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