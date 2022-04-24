Чистый долг Германии может вырасти до 140 млрд евро в условиях антироссийских санкций

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Берлин намерен нарастить займы еще на 40 млрд евро, чтобы
стабилизировать экономическую обстановку в усложнившихся геополитических обстоятельствах,
сообщает агентство Bloomberg.
Украинские события, а также санкции против Российской
Федерации негативно сказываются на экономической системе Германии, поэтому ей
нужна поддержка. Власти республики планируют прибегнуть к долговому механизму.
Запланированные займы могут вырасти еще на 40 млрд евро,
после чего чистый долг ФРГ достигнет около 140 млрд евро. Соответствующее
предложение озвучил глава минфина Кристиан Линднер.
Известно, что в позапрошлом году долг Германии равнялся 130 млрд евро, а годом
ранее он фиксировался у рекордной отметки в 215 млрд евро. Канцлер Олаф Шольц
ранее в феврале отметил, что ФРГ выделит еще 100 млрд евро на военные расходы.
Впоследствии общественные деятели Германии направили Шольцу
открытое письмо, где попросили его остановить поставки вооружений на Украину,
потому что это поддерживает продолжение военных действий и отдаляет перспективу
дипломатического урегулирования вопроса.