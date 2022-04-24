Чистый долг Германии может вырасти до 140 млрд евро в условиях антироссийских санкций

Запланированные займы могут вырасти еще на 40 млрд евро,

после чего чистый долг ФРГ достигнет около 140 млрд евро. Соответствующее

предложение озвучил глава минфина Кристиан Линднер.

Известно, что в позапрошлом году долг Германии равнялся 130 млрд евро, а годом

ранее он фиксировался у рекордной отметки в 215 млрд евро. Канцлер Олаф Шольц

ранее в феврале отметил, что ФРГ выделит еще 100 млрд евро на военные расходы.