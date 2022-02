Чистотел от вредителей в огороде: как использовать растение

Помню, настойкой чистотела моя бабуля выводила у деда бородавки. Мама тогда негодовала. Мол, не в каменном веке живем. Можно ведь справиться с помощью проверенной медицины. Но теперь и сама часто обращается за помощью к этому ядовитому цветку. Правда, использует чистотел от вредителей в огороде.

Никакое растение на даче не получает от моей матери больше внимания, чем гладиолусы. Поэтому она сильно расстраивается, когда цветы атакуют вредители. Чтобы справиться с ними, а также защитить растения в будущем, мама обрабатывает свой цветник домодельным средством.

Свежий чистотел от вредителей

Чистотел начинает цвести в мае-июне, и именно в этот период он наиболее эффективен в борьбе с насекомыми и болезнями цветов. Чтобы приготовить настой из свежего чистотела, вам понадобится 4–5 растений вместе с корнями.

Мелко порубите их и замочите в ведре воды. Спустя не более чем 15 минут жидкость станет коричневой. Ею мама поливает и опрыскивает свой сад. Говорит, средство отлично справляется с тлей и белокрылкой.

Настой из сушеного чистотела

Средство от вредителей также можно приготовить и из сушеного чистотела. Его собирают в период цветения и высушивают на солнце. На ведро воды понадобится 300 г сушеного чистотела. Настаивают средство сутки, а затем обеззараживают им грунт для луковичных цветов. А еще обеззараживают сами луковицы перед посадкой. Держат их в настое 2 часа.

Более концентрированным настоем чистотела (0,5 кг сушеного растения на ведро воды) обрабатывают взрослые луковичные цветы, к примеру, тюльпаны и гладиолусы. Эту процедуру нужно совершать минимум 2 раза в сезон. Сушеный чистотел используют и в качестве мульчи, которая отпугивает кротов.

Наиболее эффективен чистотел от вредителей в виде настоя, поскольку его можно хранить в таком виде некоторое время. Мама опрыскивает средством свои цветочки в 4 этапа. Когда появляются 2–3 листика, 5–6, в период цветения и после него. А как вы защищаете свои цветы от вредителей? Делитесь опытом!

