Число жертв землетрясения на юге Ирана увеличилось до пяти

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 6,0 на юге Ирана. Эпицентр подземных толчков находился в 61 километре от города Бендер-Ленге. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров. В течение двух часов после первого землетрясения было зафиксировано несколько афтершоков магнитудой от 4,2 до 6,2.