Число жертв землетрясения на юге Ирана увеличилось до пяти

Пять человек погибли в ходе землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Fars.
Ранее поступали сведения о трех погибших и 19 пострадавших. По данным агентства, погибли трое мужчин и две женщины. Были госпитализированы 12 человек.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 6,0 на юге Ирана. Эпицентр подземных толчков находился в 61 километре от города Бендер-Ленге. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров. В течение двух часов после первого землетрясения было зафиксировано несколько афтершоков магнитудой от 4,2 до 6,2.