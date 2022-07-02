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Число жертв землетрясения на юге Ирана увеличилось до пяти

Число жертв землетрясения на юге Ирана увеличилось до пяти
pxhere.com

Пять человек погибли в ходе землетрясения в провинции Хормозган на юге Ирана. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

Ранее поступали сведения о трех погибших и 19 пострадавших. По данным агентства, погибли трое мужчин и две женщины. Были госпитализированы 12 человек.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 6,0 на юге Ирана. Эпицентр подземных толчков находился в 61 километре от города Бендер-Ленге. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров.  В течение двух часов после первого землетрясения было зафиксировано несколько афтершоков магнитудой от 4,2 до 6,2.

землетрясение Иран подземные толчки
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