Новости03

Число жертв ливней в Южной Корее выросло до 14 человек

Число жертв ливней в Южной Корее выросло до 14 человек
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Число жертв сильных ливней, прошедших в Южной Корее на этой неделе, выросло до 14 человек. Об этом сообщило агентство Ренхап.

Согласно данным Корейского метеорологического управления (KMA), с понедельника по утро среды в Сеуле в общей сложности выпало 525 миллиметров осадков. Около трех тысяч зданий было затоплено.

На данный момент известно о 14 жертвах и о 18 раненых. Четыре человека остаются без вести пропавшими. По состоянию на 11 августа KMA отменило предупреждение о ливнях в большинстве районов страны.

жертвы потопа ливни южная корея
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.