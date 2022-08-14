Число жертв ливней в Южной Корее выросло до 14 человек

Число жертв сильных ливней, прошедших в Южной Корее на этой неделе, выросло до 14 человек. Об этом сообщило агентство Ренхап.
Согласно данным Корейского метеорологического управления (KMA), с понедельника по утро среды в Сеуле в общей сложности выпало 525 миллиметров осадков. Около трех тысяч зданий было затоплено.
На данный момент известно о 14 жертвах и о 18 раненых. Четыре человека остаются без вести пропавшими. По состоянию на 11 августа KMA отменило предупреждение о ливнях в большинстве районов страны.