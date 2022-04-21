Число разводов через суд увеличилось в России

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Жители России стали чаще разводиться через суд. В этом году число таких расторжений брака увеличилось на 15%.
Развод через суд обязателен, если в семье есть дети. Если супругам необходимо разделить имущество — эта мера факультативна.
Ранее адвокат Аиша Вардаг назвала четыре шага, чтобы спасти брак. Первый — необходимо говорить с партнером. Второй — нужно сконцентрироваться на общих путях решения проблемы. Третий — нельзя считать развод неизбежной опцией. И последний совет — пара должна быть готова бороться друг за друга.
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