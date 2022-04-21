Число разводов через суд увеличилось в России

Ранее адвокат Аиша Вардаг назвала четыре шага, чтобы спасти брак. Первый — необходимо говорить с партнером. Второй — нужно сконцентрироваться на общих путях решения проблемы. Третий — нельзя считать развод неизбежной опцией. И последний совет — пара должна быть готова бороться друг за друга.