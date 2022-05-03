Число эвакуированных в Россию жителей ЛДНР и Украины превысило миллион человек

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Более 1,1 млн человек прибыли в Россию после начала военной спецоперации. Среди них граждане Украины, Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР).
Только за последние сутки российская сторона эвакуировала 11 564 человека, среди которых 1 571 ребенок. Общее число беженцев составляет 1 103 701 человек, включая 197 927 детей, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Сейчас на территории российских субъектов продолжают работать свыше 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Они оборудованы всем необходимым, беженцы обеспечены местами для отдыха и горячим питанием, передает телеканал «360». Российские специалисты помогают эвакуированным гражданам с дальнейшим размещением, устройством на работу, определением детей в детские сады и школы, а также с предоставлением социальных выплат.