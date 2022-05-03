Число эвакуированных в Россию жителей ЛДНР и Украины превысило миллион человек

Сейчас на территории российских субъектов продолжают работать свыше 9,5 тысячи пунктов временного размещения. Они оборудованы всем необходимым, беженцы обеспечены местами для отдыха и горячим питанием, передает телеканал «360». Российские специалисты помогают эвакуированным гражданам с дальнейшим размещением, устройством на работу, определением детей в детские сады и школы, а также с предоставлением социальных выплат.