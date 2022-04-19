“Чиновники в шоке, 90% россиян против”: Олег Тиньков раскритиковал военную спецоперацию на Украине

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Олег Тиньков

Основатель “Тинькофф-банка” Олег Тиньков, который в этом году перестал быть долларовым миллиардером, выступил с осуждением военной спецоперации на Украине. Бизнесмен опубликовал пост в запрещенном инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией). В нем он раскритиковал состояние армии, обратил внимание на кризис бизнеса, заявил, что “90% россиян против” спецоперации, и осудил тех, кто ее поддерживает, назвав их “дебилами”.

Все погрязло в ниппотизме, холуйсте и чинопочитании. Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— написал Тиньков.

Олег Тиньков

В конце поста предприниматель попытался обратиться к “коллективному Западу” на английском языке, попросив найти для Путина “понятный выход”, чтобы “сохранить его лицо” и “остановить бойню”.

Пожалуйста, будьте более рациональными и гуманными,

— попросил Тиньков.

Обращение банкира уже прокомментировали в ряде телеграм-каналов. Так, “Героиня Татлера” иронично прокомментировала орфографические ошибки, которые тот допустил в посте.

Чтобы понять, что аккаунт Тинькова не взломан, просто приглядитесь к его версии слова “непотизм”. Детство в кемеровской шахте не подводит,

— написали в канале.

Ксения Собчак предостерегла держателей карт банка, намекнув на то, что, хотя Тиньков в настоящее время не имеет прямого отношения к банку, его обращение может иметь последствия. С поста председателя совета директоров Тиньков ушел два года назад и сейчас не является владельцем контрольного пакета акций.

В марте этого года Олег Тиньков перестал быть долларовым миллиардером. По данным на 1 марта, его состояние оценивалось Forbes в 820 млн долларов — это в 5,5 раза меньше оценки в последнем рейтинге издания (тогда у Тинькова насчитали 4,7 млрд долларов).

Впервые с осуждением спецоперации Тиньков выступил еще в конце февраля. Однако уже в марте бизнесмен все равно попал в санкционный список Великобритании, так как власти этой страны сочли, что Тиньков “получает выгоду от правительства России”. Позднее часть санкций все-таки сняли: Тинькову разрешили въезд в Великобританию, а его частному транспорту (например, яхтам и самолетам) не грозит арест. У Тинькова есть 77-метровая яхта-ледокол La Datcha, которая оценивается в 110 миллионов долларов.