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Чиновник случайно подстрелил приятеля во время охоты на медведя в Ленобласти

Чиновник случайно подстрелил приятеля во время охоты на медведя в Ленобласти
pixabay.com

В Ленобласти СК начал проверку по факту ранения человека из ружья во время охоты на медведя. Травму мужчине нанес инспектор комитета по охране животных, передает «Интерфакс».

Инцидент произошел около в начале недели в Лодейнопольском районе Ленобласти. По словам чиновника, произошедшее является случайностью: пуля отрикошетила от шкуры медведя и попала в его спутника.

В результате пострадавшему потребовалась срочная госпитализация. Его состояние оценивается как тяжелое.

По факту произошедшего организована проверка, направленная на установление точных причин и обстоятельств произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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