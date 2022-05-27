Чиновник случайно подстрелил приятеля во время охоты на медведя в Ленобласти

В Ленобласти СК начал проверку по факту ранения человека из ружья во время охоты на медведя. Травму мужчине нанес инспектор комитета по охране животных, передает «Интерфакс».
Инцидент произошел около в начале недели в Лодейнопольском районе Ленобласти. По словам чиновника, произошедшее является случайностью: пуля отрикошетила от шкуры медведя и попала в его спутника.
В результате пострадавшему потребовалась срочная госпитализация. Его состояние оценивается как тяжелое.
По факту произошедшего организована проверка, направленная на установление точных причин и обстоятельств произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.