China Times: Пелоси прилетит на Тайвань с пятью членами Палаты представителей США

Спутниками Пелоси будут представители Демократической партии и члены Палаты представителей США. Ожидается, что спецборт вылетит из Малайзии и с севера войдет в опознавательную зону тайваньского ПВО. По данным China Times, самолет Пелоси может приземлиться в аэропорту Тайбэя Сунщань во вторник между 21:00 и 22:00 (между 16:00 и 17:00 по московскому времени).