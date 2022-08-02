China Times: Пелоси прилетит на Тайвань с пятью членами Палаты представителей США

Спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в поездке на Тайвань может сопровождать делегация из пяти человек. Такие данные приводит China Times.
Спутниками Пелоси будут представители Демократической партии и члены Палаты представителей США. Ожидается, что спецборт вылетит из Малайзии и с севера войдет в опознавательную зону тайваньского ПВО. По данным China Times, самолет Пелоси может приземлиться в аэропорту Тайбэя Сунщань во вторник между 21:00 и 22:00 (между 16:00 и 17:00 по московскому времени).
Тайваньский портал ETtoday накануне сообщил, что Пелоси переночует в отеле Grand Hyatt и в среду утром посетит парламент Тайваня. У спикера Палаты представителей США запланирована встреча с руководством острова. Пелоси покинет Тайвань в среду около полудня, уточняет издание.