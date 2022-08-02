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China Times: Пелоси прилетит на Тайвань с пятью членами Палаты представителей США

China Times: Пелоси прилетит на Тайвань с пятью членами Палаты представителей США
Chris Kleponis – CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в поездке на Тайвань может сопровождать делегация из пяти человек. Такие данные приводит China Times.

Спутниками Пелоси будут представители Демократической партии и члены Палаты представителей США. Ожидается, что спецборт вылетит из Малайзии и с севера войдет в опознавательную зону тайваньского ПВО. По данным China Times, самолет Пелоси может приземлиться в аэропорту Тайбэя Сунщань во вторник между 21:00 и 22:00 (между 16:00 и 17:00 по московскому времени).

Тайваньский портал ETtoday накануне сообщил, что Пелоси переночует в отеле Grand Hyatt и в среду утром посетит парламент Тайваня. У спикера Палаты представителей США запланирована встреча с руководством острова. Пелоси покинет Тайвань в среду около полудня, уточняет издание.

Пелоси США тайвань
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