Chieftec представила новый картриджер CRD-908H с поддержкой быстрой зарядки смартфонов

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Компания Chieftec представила новый картридер CRD-908H, который сам производитель позиционирует в качестве многофункционального устройства.





Новинка выполнена в форм-факторе 3,5 дюйма и устанавливается в обычный корпус системного блока. Устройство поддерживает стандарты быстрой зарядки PD3.0 и QC3.0, передачу данных на скорости до 5 Гбит/сек, а также чтение данных с карт памяти SD/microSD.

Новинка оснащена разъёмами USB 3.2 Gen1, USB Type-A и USB Type-C. Для подключения к материнской плате используется разъём USB 3.2 Gen1, а дополнительное питание подаётся через порт Molex.





Габариты устройства составляют 135,2 х 102,0 х 25,3 мм, в комплекте идёт сам картридер, а также набор болтов для крепления. Гарантия — 24 месяца.