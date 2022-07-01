Чей борщ: ЮНЕСКО поставила точку в споре

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Существуют народы, которые не создают, а только забирают себе достижения других. Ни самовар, ни матрешка, ни косоворотка, ни гармонь, ни водка, ни пельмени не были изобретены россиянами. А ведь это те вещи, которые считаются «исконно русскими». Что уже говорить о вопросе, чей борщ: российский или украинский?
Безусловно, Россия захотели присвоить себе исключительное право называться единственной родиной борща. Однако судить вызвалась ЮНЕСКО — беспристрастная и справедливая организация, которую интересует историческая и культурная ценность, а не авторитет какой-либо страны.
Чей борщ: исчерпывающий ответ ЮНЕСКО
1 июля 2022 года ЮНЕСКО внесла элемент «Культура приготовления украинского борща» в список своего нематериального культурного наследия. Этим организация раз и навсегда поставила точку в спорах о том, к чьей кухне относится борщ.
Несмотря на то, что соответствующий запрос был внесен еще до войны России против Украины, ЮНЕСКО решили именно сейчас рассмотреть его вне очереди. Безусловно, это имеет смысл. Страна-агрессор и страна-террорист ежедневно убивает мирных украинцев, ломает судьбы и разрушает их дома. Люди совсем недавно выращивали овощи для своего домашнего борща у себя в огороде. А сейчас у них над головами летают бомбы. Россия доказала, что собирается уничтожить не только людей, но и культуру жителей мирной страны.
Тем не менее украинцы готовы делиться рецептом борща со всеми народами, рассказывая тонкости и секреты наваристого супа. В стране даже может появится День украинского борща — светлый праздник и дань уважения национальной кухне.
Какие еще объекты устного и нематериального культурного наследия Украины есть в списке ЮНЕСКО? Там вы найдете потрясающую Петриковскую роспись, казацкие песни Днепропетровщины и Косовскую керамику.
Итак, ЮНЕСКО поставила жирную точку в споре о принадлежности борща к национальной кухне. Безусловно, теперь всему миру известно, что борщ — национальное первое блюдо вкусной и сытной украинской кухни. Делитесь в комментариях любимым рецептом этого супа со всеми тонкостями!
Фото на превью: depositphotos.com.
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