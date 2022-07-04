Четырехлетняя малышка едва не погибла при падении из окна пятого этажа в Петербурге

Инцидент произошел на Гражданском проспекте. По предварительным данным, мать оставила ребенка в комнате без присмотра. В этот момент неподалеку запускали фейерверки. Малышка захотела посмотреть и забралась на подоконник, однако не удержалась и сорвалась вниз. Девочка приземлилась спиной на козырек здания.