Четырехлетний мальчик получил перелом грудины в самарском детсаду

По информации издания, малыш вернулся из учреждения и пожаловался на недомогание. Ночью ребенок забился в конвульсиях. Родители осмотрели его и заметили большой отек на теле. Мальчика доставили в больницу, где у него диагностировали перелом грудины. Специалисты назначили необходимое лечение и физиотерапию.