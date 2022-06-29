Четырехлетний мальчик получил перелом грудины в самарском детсаду

Прокуратура проводит проверку после травмирования четырехлетнего мальчика в детском саду Самары. Мать ребенка заявила, что его ударила девочка, однако воспитатели не приняли никаких мер для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает KP.RU.
По информации издания, малыш вернулся из учреждения и пожаловался на недомогание. Ночью ребенок забился в конвульсиях. Родители осмотрели его и заметили большой отек на теле. Мальчика доставили в больницу, где у него диагностировали перелом грудины. Специалисты назначили необходимое лечение и физиотерапию.
По словам собеседницы издания, администрация детского сада не принесла извинения. Заведующая не захотела нести ответственность, отметив, что ребенок якобы неадекватный и имеет психические отклонения.
Специалисты выясняют детали случившегося. Департамент образования Самары инициировал внутреннюю проверку.
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