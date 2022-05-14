Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал уехавшую в США Тутберидзе

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Одиннадцатикратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов раскритиковал тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая улетела в США.
Александр Тихонов считает, что заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе забыла о существовании закона Родченкова, оказавшись в центре скандала после поездки в США. Соответствующее мнение четырехкратный олимпийский чемпион озвучил в разговоре с журналистами Metaratings.ru. Тихонов напомнил, что под закон Родченкова попадают все люди, причастные к уличенным в употреблении допинга спортсменам.
«Этери на это глубоко наплевать или имеет место незнание вопроса, а потому ведет себя она по-хамски. Я слышал от одного из руководителей, как Тутберидзе грозилась его уничтожить. Но звезды горят и не гаснут только на небе», – подчеркнул Тихонов.
Тутберидзе приехала в США к своей дочери Диане Дэвиса, однако ее не пустили на каток. Воспитанницей тренера является Камила Валиева, которая оказалась в центре допинг-скандала на ОИ-2022. Расследование в отношении 16-летней фигуристки по-прежнему продолжается.