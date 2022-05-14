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    Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал уехавшую в США Тутберидзе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал уехавшую в США Тутберидзе

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    Viktor Chernov/Russian Look/Globallookpress

    Одиннадцатикратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов раскритиковал тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая улетела в США.

    Александр Тихонов считает, что заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе забыла о существовании закона Родченкова, оказавшись в центре скандала после поездки в США. Соответствующее мнение четырехкратный олимпийский чемпион озвучил в разговоре с журналистами Metaratings.ru. Тихонов напомнил, что под закон Родченкова попадают все люди, причастные к уличенным в употреблении допинга спортсменам.

    «Этери на это глубоко наплевать или имеет место незнание вопроса, а потому ведет себя она по-хамски. Я слышал от одного из руководителей, как Тутберидзе грозилась его уничтожить. Но звезды горят и не гаснут только на небе», – подчеркнул Тихонов.

    Тутберидзе приехала в США к своей дочери Диане Дэвиса, однако ее не пустили на каток. Воспитанницей тренера является Камила Валиева, которая оказалась в центре допинг-скандала на ОИ-2022. Расследование в отношении 16-летней фигуристки по-прежнему продолжается.

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