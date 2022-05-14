Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов раскритиковал уехавшую в США Тутберидзе

«Этери на это глубоко наплевать или имеет место незнание вопроса, а потому ведет себя она по-хамски. Я слышал от одного из руководителей, как Тутберидзе грозилась его уничтожить. Но звезды горят и не гаснут только на небе», – подчеркнул Тихонов.