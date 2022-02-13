Четыре ребенка стали жертвами пожара в якутском селе Сунтар

Четыре ребенка стали жертвами пожара в якутском селе Сунтар Новости
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Сильный пожар произошел в ночь с 12 на 13 февраля. В результате инцидента погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка, сообщает прокуратура Сунтарского района Якутии.

Ведомство организовало проверку по факту случившегося. На место пожара в селе Сунтар выехал районный прокурор. Обстоятельства и детали инцидента продолжают устанавливаться.

По результатам проверки в ведомстве дадут оценку условиям, которые способствовали гибели двух взрослых и четырех детей. Специалисты проверят, было ли соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. После примут необходимые меры прокурорского реагирования.

 
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