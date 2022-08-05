Четыре ребенка пострадали в ДТП с иномаркой и рейсовым автобусом в Екатеринбурге

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Чкаловском районе Екатеринбурга. Четверо детей получили различные травмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
По информации надзорного ведомства, на улице Щербакова водитель машины Toyota Avensis при перестроении не предоставил преимущество в движении рейсовому автобусу, в салоне которого находились 29 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних.
В результате пострадали четверо детей в возрасте от 11 до 12 лет. Их доставили в больницу. По факту ДТП прокуратура организовала проверку.