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Четыре ребенка пострадали в ДТП с иномаркой и рейсовым автобусом в Екатеринбурге

Четыре ребенка пострадали в ДТП с иномаркой и рейсовым автобусом в Екатеринбурге
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем в Чкаловском районе Екатеринбурга. Четверо детей получили различные травмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По информации надзорного ведомства, на улице Щербакова водитель машины Toyota Avensis при перестроении не предоставил преимущество в движении рейсовому автобусу, в салоне которого находились 29 пассажиров, в том числе шесть несовершеннолетних.

В результате пострадали четверо детей в возрасте от 11 до 12 лет. Их доставили в больницу. По факту ДТП прокуратура организовала проверку.

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