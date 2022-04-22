Четыре новые школы появятся на Ямале до конца года

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Власти Ямала запланировали построить 25 школ к концу 2025 года. Самые крупные объекты появятся в Губкинском, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде, пишет сайт «Красный север».
В этом году построят четыре школы. Первая появится в микрорайоне «Обдорский». Ее особенность заключается в том, что здание стоит на «подушке» высотой почти девять метров.
На объекте выполнено около 60% работ. Сейчас строители занимаются отделкой. По словам замначальника отдела технадзора дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО, школу сдадут в четвертом квартале 2022 года.
На ямале завершаются работы в четырех школах, которые находятся в Салехарде, Тарко-Сале, Шурышкарском районе. Для учеников подготовят 14 тысяч мест.
загрузка...