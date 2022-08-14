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Четыре десятка человек пострадали при подрыве украинских мин «Лепесток» в ДНР

Четыре десятка человек пострадали при подрыве украинских мин «Лепесток» в ДНР
wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0

Порядка 40 мирных жителей получили ранения в результате подрыва противопехотных мин «Лепесток», сброшенных украинскими военнослужащими на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По официальной информации, среди пострадавших есть двое детей. Один из совершеннолетних пациентов от тяжелого ранения скончался в больнице. Отмечается, что войска ВСУ с 28 июля регулярно сбрасывают запрещенные мины на населенные пункты республики.

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