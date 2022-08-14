Четыре десятка человек пострадали при подрыве украинских мин «Лепесток» в ДНР

Порядка 40 мирных жителей получили ранения в результате подрыва противопехотных мин «Лепесток», сброшенных украинскими военнослужащими на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По официальной информации, среди пострадавших есть двое детей. Один из совершеннолетних пациентов от тяжелого ранения скончался в больнице. Отмечается, что войска ВСУ с 28 июля регулярно сбрасывают запрещенные мины на населенные пункты республики.