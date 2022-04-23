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    Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и лесовозом под Иркутском

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и лесовозом под Иркутском

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    pixabay.com/memorycatcher

    Микроавтобус и лесовоз столкнулись на федеральной трассе «Вилюй» в Иркутской области. Травмы в результате происшествия получили четыре человека, уточнили в управлении МВД по региону.

    Авария произошла около 08:35 субботы (03:35 по московскому времени) в Братске. Маршрутным микроавтобусом управлял 44-летний водитель, а за рулем лесовоза сидел 35-летний мужчина.

    «Сегодня утром около 08:35 часов в городе Братске на федеральной автодороге “Вилюй” произошло столкновение маршрутного микроавтобуса (55-й маршрут) под управлением 44-летнего водителя и лесовоза под управлением 35-летнего водителя», — говорится в сообщении ведомства.

    Среди пострадавших четыре водителя микроавтобуса, водители транспортных средств отделались испугом. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства ДТП.

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