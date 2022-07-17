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Четыре человека пострадали в аварии с тремя мотоциклистами в Салехарде

Четыре человека пострадали в аварии с тремя мотоциклистами в Салехарде
pxhere.com

Массовая авария с участием трех мотоциклистов произошла в Салехарде. В результате ДТП четыре человека получили травмы, передает сайт «Красный север» со ссылкой на Госавтоинспекцию ЯНАО.

По версии правоохранителей, трое мотоциклистов двигались шеренгой, когда один из них внезапно затормозил. Двое других не успели среагировать и столкнулись, после чего оказались под колесами проезжающей мимо машины.

Сотрудники дорожной устанавливают точные причины и обстоятельства аварии. По предварительной информации, водители двухколесных транспортных средств специально опрокинули свои байки, когда поняли, что столкновения не избежать. Этот маневр помог смягчить силу удара.

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RusNewsToday24
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