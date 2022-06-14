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Четыре человека пострадали при обстреле села Займище под Брянском

Четыре человека пострадали при обстреле села Займище под Брянском
Pexels.com

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию села Займище в городском округе Клинцы, сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Повреждены несколько жилых домов. На месте работают оперативные службы», — отметил он.

По предварительной информации, во время обстрела четыре человека получили ранения. В настоящее время пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее РИАМО сообщало, что в городе Клинцы Брянской области произошел мощный взрыв. Снаряд ВСУ попал в жилой комплекс.

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