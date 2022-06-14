Четыре человека пострадали при обстреле села Займище под Брянском

Ранее РИАМО сообщало, что в городе Клинцы Брянской области произошел мощный взрыв. Снаряд ВСУ попал в жилой комплекс.

По предварительной информации, во время обстрела четыре человека получили ранения. В настоящее время пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Повреждены несколько жилых домов. На месте работают оперативные службы», — отметил он.