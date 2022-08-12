Четыре человека погибли в ДТП с тремя иномарками на Северном шоссе под Красноярском

В Березовском районе Красноярского края произошло столкновение BMW, Honda и Chevrolet. Без жертв и пострадавших не обошлось, сообщает пресс-служба главного управления регионального МВД.
По данным ведомства, авария произошла сегодня на 24-м километре Северного шоссе. Жертвами столкновения стали четыре человека. Еще одного, водителя Chevrolet, увезли в больницу с различными травмами.
В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. По факту произошедшего проведут проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства смертельной аварии. По ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Еще одно смертельное ДТП произошло ранее в подмосковных Люберцах. Жертвой аварии стал мотоциклист, которого при перестроении в другую полосу сбил водитель Skoda, сообщало РИАМО.