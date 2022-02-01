Четыре человека едва не погибли при пожаре на нефтяной скважине в Ханты-Мансийске

Четыре человека едва не погибли при пожаре на нефтяной скважине в Ханты-Мансийске Новости
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Крупный пожар вспыхнул на нефтерождении в Ханты-Мансийске. В результате возгорания скважины № 21 Тортасинского месторождения пострадали четыре человека — им понадобилась госпитализация, сообщили в экстренных службах.

Происшествие случилось во время работ на объекте — при спуске перфоратора в скважину произошел выброс природного газа, в результате чего подъемный агрегат вспыхнул огнем. По имеющейся информации, при пожаре пострадали четверо — всех их доставили в медучреждение с ожогами второй и третьей степени.

Огонь удалось ликвидировать усилиями группы рабочих, сейчас скважина закрыта. Утечки нефти и газа не обнаружено.

Тем временем крупный пожар произошел в одном из общежитий Благовещенска. Спасателям удалось эвакуировать почти 150 человек из горящего здания, передал телеканал «360».

 
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