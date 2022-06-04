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Четвертое июня: черный день для Донецка — специальный репортаж

Четвертое июня: черный день для Донецка — специальный репортаж
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

В течение восьми лет украинские вооруженные силы регулярно обстреливают жилые кварталы столицы Донецкой Народной Республики с применением всего доступного им спектра вооружения, к которому в последнее время добавились и артиллерийские орудия западного производства.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Только за 4 июня украинской стороной Донецку было выпущено порядка 200 артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра и около сотни ракет РСЗО «Град» и «Ураган». Под огнем оказались Петровский, Куйбышевский и Киевский районы города, а повреждения получили не только дома мирных жителей, но и Городская больница № 14, школа-интернат № 3 и школа № 62 и другие здания. Этот день уже можно по-настоящему назвать черным для Донецка. Корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте событий и показал кадры последствий обстрела ВСУ.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Петровском районе. «Защитники Украины» били по нему в течение более шести часов, нанеся значительные разрушения. По словам местных жителей, обстрел начался в половину девятого утра и закончился только к пяти вечера.

«И кассетные боеприпасы были. Все в кассетах, здесь осколки повсюду. Били со стороны Красногоровки», – сказал Александр, проживающий в Петровском районе.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

К сожалению, не обошлось без жертв. В результате разрыва украинского снаряда, тяжелое осколочное ранение получил пожилой житель Донецка. Несмотря на попытки оказания медицинской помощи, спасти его не удалось.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

«Дедушка с внуком пошли в магазин, и тут началось. Потом звонит, говорит – в магазин попал снаряд. Потом звонит внук, говорит – бабушка, я в подвале, связи не будет. А за дедушку ничего не сказал, боялся, что я разнервничаюсь. А потом дочке позвонили, сказали, что дедушка погиб. Он же плохо ходит», – с трудом рассказывает Татьяна Трушина, жена погибшего мирного жителя.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Сама Татьяна в момент обстрела находилась у себя дома. Узнав о гибели мужа, женщина, несмотря на обстрел, бросилась искать его тело и только чудом не погибла сама.

В результате обстрела также была обесточена шахта им. Челюскинцев, под землей оказались заблокированы несколько десятков шахтеров. Кроме того, был обесточен Петровский водопроводный узел.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Под огнем ВСУ оказались французские журналисты и военкоры пресс-службы УНМ ДНР, которые прибыли на место для фиксации последствий утреннего обстрела. Автомобиль съемочной группы был уничтожен.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Отдельно следует отметить героизм сотрудников коммунальных служб Донецка, которые сразу после окончания обстрела начали работу по устранению повреждений.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

В Куйбышевском районе столицы Донецкой Народной Республики украинскими снарядами были не только повреждены здания, но и полностью уничтожена машина неотложной медицинской помощи, прибывшая на вызов.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

«Перед тем как мы с соседом пошли в укрытие, подъехала «скорая помощь». Из нее вышли врачи, и как только я дошел до подъезда, раздался свист и прилет сразу здесь, рядом. Машина там сгорела», – рассказал Евгений, житель Куйбышевского района Донецка, чей дом также пострадал.

Народные Новости/Дмитрий Астрахань
Народные Новости/Дмитрий Астрахань

Водитель «скорой помощи» получил осколочные ранения, однако, к счастью, выжил и был оперативно доставлен в городскую больницу.

По состоянию на вечер 4 июня обстрелы Донецка не прекратились.

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