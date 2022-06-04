Четвертое июня: черный день для Донецка — специальный репортаж

В течение восьми лет украинские вооруженные силы регулярно обстреливают жилые кварталы столицы Донецкой Народной Республики с применением всего доступного им спектра вооружения, к которому в последнее время добавились и артиллерийские орудия западного производства.
Только за 4 июня украинской стороной Донецку было выпущено порядка 200 артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра и около сотни ракет РСЗО «Град» и «Ураган». Под огнем оказались Петровский, Куйбышевский и Киевский районы города, а повреждения получили не только дома мирных жителей, но и Городская больница № 14, школа-интернат № 3 и школа № 62 и другие здания. Этот день уже можно по-настоящему назвать черным для Донецка. Корреспондент «Народных Новостей» побывал на месте событий и показал кадры последствий обстрела ВСУ.
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Петровском районе. «Защитники Украины» били по нему в течение более шести часов, нанеся значительные разрушения. По словам местных жителей, обстрел начался в половину девятого утра и закончился только к пяти вечера.
«И кассетные боеприпасы были. Все в кассетах, здесь осколки повсюду. Били со стороны Красногоровки», – сказал Александр, проживающий в Петровском районе.
К сожалению, не обошлось без жертв. В результате разрыва украинского снаряда, тяжелое осколочное ранение получил пожилой житель Донецка. Несмотря на попытки оказания медицинской помощи, спасти его не удалось.
«Дедушка с внуком пошли в магазин, и тут началось. Потом звонит, говорит – в магазин попал снаряд. Потом звонит внук, говорит – бабушка, я в подвале, связи не будет. А за дедушку ничего не сказал, боялся, что я разнервничаюсь. А потом дочке позвонили, сказали, что дедушка погиб. Он же плохо ходит», – с трудом рассказывает Татьяна Трушина, жена погибшего мирного жителя.
Сама Татьяна в момент обстрела находилась у себя дома. Узнав о гибели мужа, женщина, несмотря на обстрел, бросилась искать его тело и только чудом не погибла сама.
В результате обстрела также была обесточена шахта им. Челюскинцев, под землей оказались заблокированы несколько десятков шахтеров. Кроме того, был обесточен Петровский водопроводный узел.
Под огнем ВСУ оказались французские журналисты и военкоры пресс-службы УНМ ДНР, которые прибыли на место для фиксации последствий утреннего обстрела. Автомобиль съемочной группы был уничтожен.
Отдельно следует отметить героизм сотрудников коммунальных служб Донецка, которые сразу после окончания обстрела начали работу по устранению повреждений.
В Куйбышевском районе столицы Донецкой Народной Республики украинскими снарядами были не только повреждены здания, но и полностью уничтожена машина неотложной медицинской помощи, прибывшая на вызов.
«Перед тем как мы с соседом пошли в укрытие, подъехала «скорая помощь». Из нее вышли врачи, и как только я дошел до подъезда, раздался свист и прилет сразу здесь, рядом. Машина там сгорела», – рассказал Евгений, житель Куйбышевского района Донецка, чей дом также пострадал.
Водитель «скорой помощи» получил осколочные ранения, однако, к счастью, выжил и был оперативно доставлен в городскую больницу.
По состоянию на вечер 4 июня обстрелы Донецка не прекратились.