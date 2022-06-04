Четвертое июня: черный день для Донецка — специальный репортаж

«Дедушка с внуком пошли в магазин, и тут началось. Потом звонит, говорит – в магазин попал снаряд. Потом звонит внук, говорит – бабушка, я в подвале, связи не будет. А за дедушку ничего не сказал, боялся, что я разнервничаюсь. А потом дочке позвонили, сказали, что дедушка погиб. Он же плохо ходит», – с трудом рассказывает Татьяна Трушина, жена погибшего мирного жителя.