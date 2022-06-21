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Четверо жителей Ростовской области умерли от отравления ядовитым веществом

Четверо жителей Ростовской области умерли от отравления ядовитым веществом
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

После пешей прогулки четверо жителей Белокалитвинского района Ростовской области впали в кому.

В ЦРБ Белокалитвинского района потерявшие сознание после прогулки жители Белой Калитвы были госпитализировано довольно оперативно. Тем не менее, несмотря на все усилия медиков, спасти им жизни не удалось, сообщает Privet-Rostov.ru.

По предварительным данным, мужчины могли отравиться, употребив в качестве алкогольного напитка технический антифриз. Более точную причину смерти должны установить патологоанатомы.

антифриз отравление смерть
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RusNewsToday24
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