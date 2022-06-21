Четверо жителей Ростовской области умерли от отравления ядовитым веществом

В ЦРБ Белокалитвинского района потерявшие сознание после прогулки жители Белой Калитвы были госпитализировано довольно оперативно. Тем не менее, несмотря на все усилия медиков, спасти им жизни не удалось, сообщает Privet-Rostov.ru.