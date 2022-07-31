Новости0

Четверо взрослых и ребенок пострадали при столкновении легковушек под Воронежем

Четверо взрослых и ребенок пострадали при столкновении легковушек под Воронежем
Федеральное агентство новостей

Пять человек получили травмы в аварии с легковушками под Воронежем. Правоохранители проводят проверку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел на улице Комсомольской в Боброве. Согласно данным ведомства, 62-летний водитель за рулем ВАЗ-21099 не предоставил преимущество в движении машине Renault Symbol под управлением 42-летней женщины, что привело к столкновению.

Пострадали оба автомобилиста, а также три пассажира, в том числе 11-летний мальчик. Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося.

воронежская область дтп мвд пострадавшие
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.