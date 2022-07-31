Четверо взрослых и ребенок пострадали при столкновении легковушек под Воронежем

Пять человек получили травмы в аварии с легковушками под Воронежем. Правоохранители проводят проверку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Инцидент произошел на улице Комсомольской в Боброве. Согласно данным ведомства, 62-летний водитель за рулем ВАЗ-21099 не предоставил преимущество в движении машине Renault Symbol под управлением 42-летней женщины, что привело к столкновению.
Пострадали оба автомобилиста, а также три пассажира, в том числе 11-летний мальчик. Стражи порядка выясняют обстоятельства случившегося.