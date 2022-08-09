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Четверо взрослых и один ребенок пострадали при взрывах в крымской Новофедоровке

Четверо взрослых и один ребенок пострадали при взрывах в крымской Новофедоровке
pxhere.com

Пять человек, в том числе один несовершеннолетний, получили ранения при взрывах на аэродроме поселка Новофедоровка в Крыму.

Как сообщил глава здравоохранительного ведомства Крыма, у четверых диагностированы осколочные ранения, пятому пострадавшему необходимо хирургическое вмешательство. У мужчины проникающее ранение грудной клетки.

Напомним, серия взрывов прогремела на территории аэродрома в Новофедоровке днем 9 августа. По данным Минобороны РФ, произошла детонация авиабоеприпасов.

Ранее в Минобороны РФ заявили о возможной техногенной катастрофе из‑за обстрелов ЗАЭС, писало РИАМО.

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