Чешский кинофестиваль проигнорировал протест Украины и покажет фильм из России

Организаторы международного кинофестиваля в Карловых Варах ответили отказом на требование группы украинских режиссеров не показывать российский фильм, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на портал Deadline.
Речь идет о ленте Наташи Мерлуповой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал». Его покажут на боковой панели кинофестиваля в Чехии. Ранее несколько украинских режиссеров опубликовали открытое письмо, требуя «отменить» российское кино.
Президент фестиваля Йиржи Бартошка, исполнительный директор Криштоф Муха и художественный руководитель Карел Ох сочли доводы украинцев неубедительными, хотя и понятными.
«Наоборот, мы считаем, что, показывая фильм, мы можем вызвать общественную дискуссию, которая привлечет внимание к совпадению основной темы фильма с текущими событиями», — сказано в ответе организаторов кинофорума.
Картину «Капитан Волконогов бежал» впервые показали на Венецианском кинофестивале в прошлом году. Лента рассказывает о капитане НКВД Федоре Волконогове, который неожиданно становится «врагом народа». События фильма разворачиваются в 1938 году.