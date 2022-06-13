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Чешский депутат Вич обвинил Прагу в военной помощи Киеву в ущерб собственной армии

Чешский депутат Вич обвинил Прагу в военной помощи Киеву в ущерб собственной армии
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Чехия оказала поддержку Украине в ущерб собственной боеспособности. После передачи Украине артиллерии и бронемашин войска осталась в минусе, заявил депутат парламента Радован Вич.

Пожертвованная Украине советская техника оказалась для армии страны невосполнимой утратой, о чем в понедельник, 13 июня, на заседании парламента Чехии заявил член комитета по обороне Радован Вич. По словам политика, события на Украине показали важность тяжелых вооружений и развитого оборонного производства, в то время как у Праги не осталось ни того, ни другого.

«Сухопутные войска будут продолжать выживать, а не развивать свои возможности. Армию ждет очень тяжелый период», — пожаловался Вич.

Политик ожидает, что армию ждет тяжелый период и попутно раскритиковал идею правительства о повышении военного бюджета до 2% от ВВП к 2024 году. Этот показатель Вич счел недостижимым в столь сжатые сроки. Сейчас доля, которую тратит Чехия на армию, составляет всего 1,36% ВВП. 

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