Чешский депутат Вич обвинил Прагу в военной помощи Киеву в ущерб собственной армии

Пожертвованная Украине советская техника оказалась для армии страны невосполнимой утратой, о чем в понедельник, 13 июня, на заседании парламента Чехии заявил член комитета по обороне Радован Вич. По словам политика, события на Украине показали важность тяжелых вооружений и развитого оборонного производства, в то время как у Праги не осталось ни того, ни другого.