Чехия оказала поддержку Украине в ущерб собственной боеспособности. После передачи Украине артиллерии и бронемашин войска осталась в минусе, заявил депутат парламента Радован Вич.
Пожертвованная Украине советская техника оказалась для армии страны невосполнимой утратой, о чем в понедельник, 13 июня, на заседании парламента Чехии заявил член комитета по обороне Радован Вич. По словам политика, события на Украине показали важность тяжелых вооружений и развитого оборонного производства, в то время как у Праги не осталось ни того, ни другого.
«Сухопутные войска будут продолжать выживать, а не развивать свои возможности. Армию ждет очень тяжелый период», — пожаловался Вич.
Политик ожидает, что армию ждет тяжелый период и попутно раскритиковал идею правительства о повышении военного бюджета до 2% от ВВП к 2024 году. Этот показатель Вич счел недостижимым в столь сжатые сроки. Сейчас доля, которую тратит Чехия на армию, составляет всего 1,36% ВВП.