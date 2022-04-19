Чешский энергетик Новески: «живые позавидуют мертвым» в случае эмбарго на российский газ

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Введение эмбарго на российский газ обернется печальными последствиями для жителей Чехии. По словам эксперта по энергетике Ивана Новески, жители замерзнут зимой, а осенью остановится большая часть промышленности.
В конце этого года, по словам эксперта, стоит ожидать прекращения работы многих предприятий, в том числе заводов по производству автомобилей и стекла. Это приведет к безработице и недовольствам, передает Parlamentní listy. Кроме того, непродуманное, но гордое решение грозит остановкой чешского транспорта и «полным коллапсом всего государства».
«При остановке поставок российского газа, от которого мы вот уже 50 лет практически на сто процентов зависим, следующей зимой большинство чешских граждан замерзнут. Возможно, их сочтут счастливчиками, потому что может прийти день, когда живые позавидуют мертвым. Ведь еще до зимы большая часть пока работающей промышленности остановится», — предположил Новески.
Наконец, отказ от импорта сделает невозможным производство удобрений. Без последних можно будет попрощаться с урожаем и продуктами. Новески резюмировал, что те, кто призывает к эмбарго, являются сумасшедшими.
Недавно сообщалось, что Германия столкнется с массовыми социальными потрясениями в случае немедленного отказа от российских энергоносителей. Стране рекомендовали действовать с осторожно.