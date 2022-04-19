Чешский энергетик Новески: «живые позавидуют мертвым» в случае эмбарго на российский газ

«При остановке поставок российского газа, от которого мы вот уже 50 лет практически на сто процентов зависим, следующей зимой большинство чешских граждан замерзнут. Возможно, их сочтут счастливчиками, потому что может прийти день, когда живые позавидуют мертвым. Ведь еще до зимы большая часть пока работающей промышленности остановится», — предположил Новески.