Chery выпустила кроссовер дешевле «ободранной» Lada Granta Classic’22

Компания Chery через свой бренд Kaiyi выпустила обновлённую версию кроссовера Xuanjie, которая предлагается по цене от 580 тыс. рублей в пересчёте на наши деньги в Китае. Упрощённая Lada Granta Classic’22 в России стоит от 675 900 рублей.

4,4-метровый кроссовер обзавёлся новой внешностью и интерьером с улучшенной мультимедийной системой. Он получил доработанную решётку радиатора, новую оптику и более лаконичный передний бампер. В интерьере кроссовера появились новые, более качественные материалы отделки, улучшена шумоизоляция и добавлены фактурные вставки. Автомобиль оснащается двумя дисплеями диагональю 10,25 дюйма, при этом медиасистема обзавелась усовершенствованной функцией голосового помощника.





Kaiyi Xuanjie получил доработанную подвеску для комфортной езды, двигатель объёмом 1,5 л мощностью 116 л.с. с 143 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач либо вариатором.





Также на китайском рынке продаётся более продвинутая модификация с обозначением Pro, которая стоит около 700 000 рублей.