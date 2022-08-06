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Chery выпустила кроссовер дешевле «ободранной» Lada Granta Classic’22

Chery выпустила кроссовер дешевле «ободранной» Lada Granta Classic'22

Компания Chery через свой бренд Kaiyi выпустила обновлённую версию кроссовера Xuanjie, которая предлагается по цене от 580 тыс. рублей в пересчёте на наши деньги в Китае. Упрощённая Lada Granta Classic’22 в России стоит от 675 900 рублей.

4,4-метровый кроссовер обзавёлся новой внешностью и интерьером с улучшенной мультимедийной системой. Он получил доработанную решётку радиатора, новую оптику и более лаконичный передний бампер. В интерьере кроссовера появились новые, более качественные материалы отделки, улучшена шумоизоляция и добавлены фактурные вставки. Автомобиль оснащается двумя дисплеями диагональю 10,25 дюйма, при этом медиасистема обзавелась усовершенствованной функцией голосового помощника.


Kaiyi Xuanjie получил доработанную подвеску для комфортной езды, двигатель объёмом 1,5 л мощностью 116 л.с. с 143 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой переключения передач либо вариатором.

Chery выпустила кроссовер дешевле «ободранной» Lada Granta Classic'22

Также на китайском рынке продаётся более продвинутая модификация с обозначением Pro, которая стоит около 700 000 рублей.

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RusNewsToday24
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