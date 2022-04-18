Chery раскрыла новые подробности о полноприводном Tiggo 8 Pro Max в России

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Китайский автопроизводитель Chery продолжает привлекать внимание общественности к грядущей презентации полноприводного кроссовера Tiggo 8 Pro Max на российском рынке.





На прошлой неделе Chery объявила официальную дату презентации и старта продаж — 22 апреля 2022 года. Тогда же будут объявлены цена, комплектации и маркетинговые программы.

Теперь российское представительство рассказало о таком немаловажном компоненте автомобиля как кресла. В Tiggo 8 Pro Max будут установлены эргономичные сиденья с электроприводом и памятью настроек. Сиденье водителя имеет электрические регулировки в 6 направлениях, а также регулировку поясничного упора и усиленную боковую поддержку. Сиденье оснащено подголовником авиационного типа, имеющего бесступенчатую регулировку угла наклона до 30 градусов.





Как сообщалось ранее, Chery уже получила разрешение на выпуск в России полноприводной версии кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max.





Изначально Tiggo 8 Pro Max дебютировал в Китае осенью прошлого года под названием Chery Tiggo 8 Plus Kunpeng Edition. Российская версия, по предварительным данным, получит 2,0-литровый турбомотор TGDI нового поколения со сниженной мощностью — с 254 л.с. и 390 Нм до 197 л.с. и 375 Нм, 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Автомобиль сможет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 8,5 секунд, а максимальная скорость составит 195 км/ч.