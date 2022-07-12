Польскому экс-президенту Леху Валенса следует вспомнить, что Советский Союз, приемником которого является Россия, является освободителем Польши в годы Второй мировой войны, и что страна своим существованием обязана русскому солдату, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с «Народными Новостями».
Слова бывшего президента Польши о том, что в России необходимо «изменить политический строй, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов» возмутили сенатора Ольгу Ковитиди. Она отметила, что экс-президенту Польши лучше бы вспомнить о судьбе своих сограждан – поляков, которые погибли во время Второй мировой войны.
Польским властям следует позаботиться об укреплении исторической памяти, ведь во Второй мировой войне погибло 6 миллионов поляков.
«Концлагеря на территории Польши стали черными символами Холокоста. В Польше должны каждое утро приносить цветы к памятникам советским воинам, памятникам, которые польская власть, не боясь бога, сносит. Неосмотрительно забыв о том, что существованием своим Польша обязана русскому солдату», — заявила Ковитиди.
Сенатор подчеркнула, что за существование современной Польши отдали жизнь 600 тысяч советских воинов. Всего в Великую Отечественную войну погибло 27 миллионов советских граждан — эту дорогую цену мира Россия и россияне не позволят забыть никому.
«Польская власть, предавшая дружбу с Россией, выбрала себе новых друзей англичан и американцев, забыв высказывания Черчилля, назвавшего Польшу «гиеной Европы”», — рассказала Ковитиди.
Ранее сенатор заявила, что страны НАТО могут быть втянуты в войну из-за новой стратегической концепции военно-политического блока.