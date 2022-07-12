«Черный символ Холокоста»: Ковитиди призвала Польшу освежить историческую память

Слова бывшего президента Польши о том, что в России необходимо «изменить политический строй, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов» возмутили сенатора Ольгу Ковитиди. Она отметила, что экс-президенту Польши лучше бы вспомнить о судьбе своих сограждан – поляков, которые погибли во время Второй мировой войны.