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«Черный символ Холокоста»: Ковитиди призвала Польшу освежить историческую память

«Черный символ Холокоста»: Ковитиди призвала Польшу освежить историческую память
globallookpress.com/Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE

Польскому экс-президенту Леху Валенса следует вспомнить, что Советский Союз, приемником которого является Россия, является освободителем Польши в годы Второй мировой войны, и что страна своим существованием обязана русскому солдату, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с «Народными Новостями».

Слова бывшего президента Польши о том, что в России необходимо «изменить политический строй, либо вернуть ее к населению менее 50 миллионов» возмутили сенатора Ольгу Ковитиди. Она отметила, что экс-президенту Польши лучше бы вспомнить о судьбе своих сограждан – поляков, которые погибли во время Второй мировой войны.

Пресс-служба Совета Федерации РФ
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Польским властям следует позаботиться об укреплении исторической памяти, ведь во Второй мировой войне погибло 6 миллионов поляков. 

«Концлагеря на территории Польши стали черными символами Холокоста. В Польше должны каждое утро приносить цветы к памятникам советским воинам, памятникам, которые польская власть, не боясь бога, сносит. Неосмотрительно забыв о том, что существованием своим Польша обязана русскому солдату», — заявила Ковитиди.

globallookpress.com/ Scherl
globallookpress.com/ Scherl

Сенатор подчеркнула, что за существование современной Польши отдали жизнь 600 тысяч советских воинов. Всего в Великую Отечественную войну погибло 27 миллионов советских граждан — эту дорогую цену мира Россия и россияне не позволят забыть никому.

«Польская власть, предавшая дружбу с Россией, выбрала себе новых друзей англичан и американцев, забыв высказывания Черчилля, назвавшего Польшу «гиеной Европы”», — рассказала Ковитиди.

Ранее сенатор заявила, что страны НАТО могут быть втянуты в войну из-за новой стратегической концепции военно-политического блока.

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RusNewsToday24
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