Черный дым и громкие взрывы заметили на территории «Азовстали»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Накануне над территорией «Азовстали» в Мариуполе было замечено серьезное задымление. Очевидцы сообщили о поднявшемся над горящими помещениями завода столбе черного дыма, передает РИА Новости.
По информации источника, помимо тяжелого дымного облака над металлургическим комбинатом, со стороны завода во второй половине дня были отчетливо слышны звуки взрывов.
Отмечается, что 7 марта, спустя 12 дней после начала военной операции на территории Украины, замкомандира батальона «Восток» Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, остатки вооруженных украинских формирований находятся на заводе «Азовсталь».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.