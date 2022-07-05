Чернослив: вкусный, полезный, целебный

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Чернослив на вашем столе Olga-Safronova



Самый полезный фрукт из семейства сливовыхЧернослив не только прекрасен на вкус, но и необычайно полезен для здоровья — он стоит на страже профилактики заболеваний сердечно-­сосудистой системы, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и усиливает обмен веществ.Чернослив является абсолютным чемпионом по содержанию антиоксидантов, которые повышают иммунитет, оказы­вают детоксицирующее действие по отношению к солям тяжелых металлов.Чернослив обладает уникальной спо­собностью поглощать свободные радикалы, которые вы­рабатываются в ходе обмена веществ самим организмом.Наиболее полезен чернослив в свежем виде. К сожалению, храниться он не долго и поэтому мы едим его, в основном, в сушеном виде. Но он и в сушеном виде исключительно полезен. 3-5 штук в день – и у вас не будет проблем с застоями в пищеварении. Конечно, чернослив можно залить кипятком и получить прекрасный настой для усиления пищеварительных процессов, но при этом разрушается витамин C. Предлагаем вам несколько простых рецептов с черносливомФаршированный чернослив на десерт2 стакана сушеного чернослива;2 не­полных стакана очищенных грецких орехов;6 ст. ложек сме­таны;1 ст. л сахара.Чернослив хорошо промыть и замочить в холодной воде на несколько часов, чтобы сливы размякли. Затем удалить кос­точки, а мякоть обсушить. Оре­хи растолочь в ступке или нарезать мелко и напол­нить этой массой чернослив.Фаршированные сливы выло­жить горкой в вазу или салат­ник, полить сметаной, взбитой с сахаром, поставить на 5-7 минут в холодильник и сразу же подать.Чернослив с яблоками в винном коктейле1 стакан чернослива;2 кис­лых яблока;2 ст. л вина;¼ стакана сахара;3ст. лож­ки воды.Сварить сироп: в кастрюлю всыпать сахар, влить воду и вино и довести смесь до кипения. Чернослив хорошо промыть, залить горячей водой и варить до мягкости, а затем охладить и вынуть косточки. Вымытые яблоки очистить от кожицы и сердцевины и нарезать ма­ленькими кубиками.Черно­слив наполнить кусочками яб­лок, положить в порционные вазочки, залить горячим сиро­пом, дать пропитаться 10 ми­нут и сразу же подать на стол.Рис с черносливом. Для худеющих и постящихся1/2 стакана риса,1/2 ста­кана чернослива,1,5 ст. лож­ки растительного масла,1/2 ст. ложки сахара,2-3 ще­потки лимонной кислоты,ста­кан воды.Рис промыть, обсушить и обжарить на расскаленной сковороде.Из чернослива удалить косточки. В кипящую воду положить чернослив и обжаренный рис, добавить сахар, лимонную кислоту и варить при слабом кипении до готовности риса. При подаче рис полить расти­тельным маслом.Блюдо получается невероятно вкусное!



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