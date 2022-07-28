Черногорскую недвижимость россиян из санкционного списка стали замораживать

«Министр внутренних дел Черногории Филип Аджич сообщил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются граждане России. Это будет сделано в рамках соблюдения режима санкций, введенных против РФ в связи со спецоперацией на Украине», – говорится в сообщении.