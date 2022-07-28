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Черногорскую недвижимость россиян из санкционного списка стали замораживать

Черногорскую недвижимость россиян из санкционного списка стали замораживать
pxhere.com

Власти Черногории приступили к процессу заморозки недвижимости, принадлежащей гражданам России из санкционного списка. 

Соответствущий документ уже опубликован на официальном сайте кабинета министров республики. В нем указывается, что заморозке подлежат 44 объекта. 

«Министр внутренних дел Черногории Филип Аджич сообщил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются граждане России. Это будет сделано в рамках соблюдения режима санкций, введенных против РФ в связи со спецоперацией на Украине», – говорится в сообщении. 

Напомним, что ранее Черногорские курорты перестали пользоваться популярность среди российских туристов. Присоединение республики к санкциям привело к тому, что в разгар туристического сезона пляжи страны пустуют, сообщил «ФедералПресс». 

недвижимость Россия санкции черногория
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