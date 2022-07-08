«Черная кукушка»: жители Славянска и Краматорска рассказали о странном авто, которое «наводит» на города огонь ВСУ

По информации источника, жители ДНР заметили пугающую закономерность, связанную с появлением черной машины с надписью: «Пресса». По их словам, данный автомобиль является «очень плохим знаком», так как посещаемая им территория через небольшой промежуток времени попадает под огонь ВСУ. При этом, удары украинских националистов нацелены именно на мирное население и жилые дома.