Жители Бахмута, Славянска и Краматорска заявили, что на территории их населенных пунктов временами появляется черный «Гелендваген» с надписью: «Пресса». Его появление в городах республики предвещает скорый обстрел конкретной местности и проживающих там мирных людей со стороны ВСУ, передает «Украина.ру» со ссылкой на украинский Тelegram-канал «Женщина с косой».
По информации источника, жители ДНР заметили пугающую закономерность, связанную с появлением черной машины с надписью: «Пресса». По их словам, данный автомобиль является «очень плохим знаком», так как посещаемая им территория через небольшой промежуток времени попадает под огонь ВСУ. При этом, удары украинских националистов нацелены именно на мирное население и жилые дома.
За это местные жители прозвали машину «Черной кукушкой», которая, по их мнению, символизирует приход смерти.
В подтверждение данной информации источник привел фото машины на территории населенных пунктов, которые подверглись огню ВСУ. Так, «Черная кукушка» была замечена в Бахмуте, Славянске и Краматорске. Все три города до сих пор находятся под контролем киевской власти.
Так, 6 июля, украинская артиллерия нанесла серьезные артиллерийские удары по Бахмуту. Позже, Минобороны РФ сообщили, что киевский режим готовит новую провокацию в Славянске — украинские националисты заминировали детский дом, а внутри насильно удерживают персонал учреждения. Здание планируют взорвать при подходе союзных сил, чтобы потом обвинить российские вооруженные силы в неизбирательных ударах.
Ранее, 8 апреля, украинские войска ударили по Краматорску «Точкой-У». В результате погибло порядка 30 человек, около сотни получили серьезные ранения.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.