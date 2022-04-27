Чемпионка ОИ-2022 Степанова пообещала президенту не опустить высоко поднятое знамя страны

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Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова поблагодарила президента России Владимира Путина за высоко поднятое знамя страны. Она заявила, что Россия развивалась и становилась сильной на ее глазах.
Встреча президента Путина с победителями и призерами Олимпийских игр в Пекине состоялась 26 апреля в Кремле. Глава государства лично награждал спортсменов. Лыжница Вероника Степанова после получения медали обратилась к российскому лидеру со словами благодарности.
«Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим. Обещаю!» — заявила Степанова.
Российская сборная участвовала в Олимпиаде-2022 без национального флага и гимна из-за действующих санкций WADA. Команда завоевала 32 медали, шесть из них золотые, 12 серебряных и 14 бронзовых.