Чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова погибла в ДТП с автобусом во Владимире

Одной из жертв ДТП с участием рейсового автобуса во Владимире стала двукратный призер Кубка мира и четырехкратная чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова. Спортсменке было всего 24 года.
Девушка находилась в салоне автомобиля Volkswagen, в который въехал автобус. Вместе со Степановой в аварии погибли водитель легковушки и еще одна пассажирка, которая сидела на переднем сидении.
Несколько людей из автобуса получили травмы. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.
Страшное ДТП недавно произошло в Ставропольском крае. В результате столкновения маршрутки и легковушки погибли пять человек, передает телеканал «360».