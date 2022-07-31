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Чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова погибла в ДТП с автобусом во Владимире

Чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова погибла в ДТП с автобусом во Владимире
piqsels.com

Одной из жертв ДТП с участием рейсового автобуса во Владимире стала двукратный призер Кубка мира и четырехкратная чемпионка Европы по ушу Евгения Степанова. Спортсменке было всего 24 года.

Девушка находилась в салоне автомобиля Volkswagen, в который въехал автобус. Вместе со Степановой в аварии погибли водитель легковушки и еще одна пассажирка, которая сидела на переднем сидении.

Несколько людей из автобуса получили травмы. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб, устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Страшное ДТП недавно произошло в Ставропольском крае. В результате столкновения маршрутки и легковушки погибли пять человек, передает телеканал «360». 

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