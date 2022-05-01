Чемоданы 50 пассажиров рейса Тобольск — Петербург «забыли» на Урале из-за перегруза

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Самолет из Тобольска приземлился в Санкт-Петербурге без части багажа. По предварительным данным, 47 чемоданов пассажиров остались в аэропорту вылета из-за перегруза воздушного судна, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Борт, прибывший в Пулково 30 апреля, принадлежит авиакомпании «Россия». По данным ведомства, 50 пассажиров лайнера из Тобольска так и не дождались своего багажа в Северной столице. Представители авиаперевозчика предпринимают все необходимые меры, чтобы чемоданы уральцев прибыли в воздушную гавань Санкт-Петербурга. В прокуратуре начали проверку по факту случившегося, при наличии оснований будут приняты определенные меры.
загрузка...