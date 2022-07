Чем заправить винегрет: оригинальные варианты

Все мы привыкли к классическому винегрету с растительным маслом, которое используется в качестве заправки. Но эту овощную закуску можно приготовить в разы интересней. Стоит лишь заменить привычную заправку на интересный соус. Тогда на одной ложечке такого салата остановиться бед невозможно. Так чем заправить винегрет, чтобы его вкус поразил любого?

Редакция «Со Вкусом» подготовила для вас 3 оригинальных варианта. Эти соусы позволят лучше раскрыть вкус овощей, а также помогут привнести пикантную нотку, добиться которой невозможно с обычным растительным маслом. Если вы в поиске новинок, тогда скорее знакомьтесь с ароматными заправками для салата!

© Depositphotos

Чем заправить винегрет: 3 оригинальных идеи

Французский соус по классическому рецепту

Необходимые ингредиенты:

3 ст. л. белого винного уксуса

1 ч. л. французской горчицы в зернах

9 ст. л. оливкового масла

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

Как приготовить:

В глубокой емкости небольшого размера соединяем оливковое масло с белым винным уксусом. Тщательно всё перемешиваем в течение нескольких минут. Добавляем горчицу в зернах. Перемешиваем всё до однородности. Добавляем черный молотый перец и соль. Перемешиваем полученную смесь. Заправляем ею салат перед подачей.

© Depositphotos

Пикантный соус в азиатском стиле

Необходимые ингредиенты:

5 ст. л. растительного масла

2 ст. л. рисового уксуса

2 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. сахара

несколько капель кунжутного масла

белый молотый перец по вкусу

Как приготовить:

В глубокой емкости смешиваем растительное масло, рисовый уксус и соевый соус. Добавляем кунжутное масло, сахар и белый перец. Хорошенько всё перемешиваем до образования однородной массы. Не даем соусу долго стоять. Сразу же заправляем им винегрет.

© Depositphotos

Острый соус

Необходимые ингредиенты:

2 ст. л. красного винного уксуса

3 ст. л. растительного масла

2 ст. л. сахара

4 капли острого перечного соуса

Как приготовить:

Соединяем в емкости красный винный уксус и растительное масло. Активно перемешиваем. Добавляем перечный соус и сахар. Снова перемешиваем все ингредиенты. Заправляем готовым соусом закуску и подаем ее к столу!

© Depositphotos

Пока прилавки магазинов продолжают ломиться от количества свежих овощей, порадуйте себя такой вкусной витаминной бомбой. И не забывайте, что классических пропорций в винегрете нет. Добавляйте овощи по своему вкусу. А также помните о том, что экспериментировать с заправками для салата — это очень увлекательно! Потому вам обязательно стоит попробовать!

Фото на превью: depositphotos.com

The post Чем заправить винегрет: оригинальные варианты appeared first on Со Вкусом.